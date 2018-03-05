Ведущая российская компания презентовала бренды кубанским строителям

О них в Краснодаре рассказали специалисты российской компании Unitile. Она является лидером по производству строительных и отделочных материалов.

«Мы всегда были абсолютным лидером в экономсегменте. Сегодня группа компаmaний активно захватывает средний сегмент и с прошлого года уже вышла в премиальный сегмент со своим новым брендом Gracia Ceramica. Я думаю, что покупатель видит, каким образом меняется облик компании, ее имидж и насколько более красивым и качественным становится продукт, который мы выпускаем», — рассказал генеральный директор группы компаний Unitile Сергей Клыков.

«В этом году мы выходим с особым предложением именно для покупателей Кубани. Это комплексное предложение для строителей. Мы представляем продукты керамической плитки, керамогранита, мозаику, кирпич, сухие строительные смеси», — отметила директор по маркетингу группы компаний Unitile Гузель Исяндавлетова.

Комплексное предложение — это больше 150 видов плитки и керамогранита, большой выбор популярных цветов маркинского керамического кирпича и шахтинских строительных смесей.

«Мы стараемся держать наш продукт в тренде. Серый сейчас новинка. Она востребована. Мы добились самого лучшего цвета», — пояснил руководитель по продажам Александр Макаров.

«Потребитель хочет получить качество по оптимальной цене. Все продукты мы тестируем на наших материалах и даем гарантию 25 лет», — добавил руководитель продаж направления «Сухие строительные смеси» Александр Душенин.

Продукция выпускается на двух заводах в Воронежской и Ростовской областях. Есть собственный карьер, на котором добываются уникальные глины. На всех предприятиях внедрены лучшие мировые технологии и установлено самое передовое оборудование. Торговые марки компании сегодня пользуются популярностью по всей стране — от Калининграда до Владивостока.

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