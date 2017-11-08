Вениамин Кондратьев оценит промышленный потенциал Темрюкского района

Губернатор Кубани 8 ноября посетит агропромышленную фирму и научно-культурный центр «Фанагория», а также проведет встречу с активом муниципалитета.

За последние десять лет, по результатам комплексной оценки социально-экономического развития, Темрюкский район улучшил свою позицию в группе территорий со средним уровнем развития и переместился с восьмого на пятое место.

В экономике района ведущее место занимают обрабатывающие производства. Половина из них — это винзаводы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», одно из крупнейших винодельческих предприятий России «Фанагория» в этом году отмечает 60-летний юбилей. Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил коллектив со знаменательной датой.

Вернуться на ленту

Источник