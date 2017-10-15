Вениамин Кондратьев принял участие в церемонии открытия фестиваля молодежи в Сочи

В город приехали более 50 тыс. человек: участники, волонтеры, организаторы, технический персонал, гости и спикеры ВФМС 2017.

«Для нас большая честь принимать Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Многие участники и гости «откроют» для себя Россию здесь, в Сочи. Мы хотим, чтобы они почувствовали кубанское гостеприимство, познакомились с нашей культурой. И оставили о России самые добрые воспоминания», — подчеркнул глава региона.

По его словам, на фестиваль приехали инициативные, успешные, амбициозные молодые люди со всех континентов. В эти дни Сочи стал молодежной столицей мира.

«Фестиваль дает возможность молодежи обменяться опытом, найти друзей и в то же время обсудить серьезные проблемы. Глобальная политика, международная безопасность, экология, здоровье, технологии — все это действительно волнует молодежь разных стран. Именно они в скором будущем будут управлять городами, вершить политику, делать открытия», — акцентировал Вениамин Кондратьев.

По словам организаторов мероприятия, фестиваль может стать самым массовым за всю его историю и побить рекорд не только по количеству национальных делегаций, но и по числу участников. Предыдущий рекорд был установлен в 1957 году в Москве. Тогда число участников составило 34 тыс.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит одновременно в двух российских городах — в Москве и Сочи — с 14 по 22 октября. На форум съехались молодые профессионалы в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран мира, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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