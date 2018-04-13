Владимир Путин в 2017 году заработал 18 млн 728 тыс. рублей

Годовой доход Дмитрия Медведева составил 8 млн 565 тыс. рублей.

В 2017 году доход главы государства составил 18 млн 728 тыс. рублей, что стало самым высоким показателем с 2008 года. Сумма дохода выросла на 9 млн 870 тыс. рублей по сравнению с 2016 годом. Средний ежемесячный заработок президента составил 1,5 млн рублей. Сведения о недвижимости и транспортных средствах Владимира Путина не изменились: он владеет квартирой площадью 77 кв. м, гаражным местом, а также тремя автомобилями (два ГАЗ М-21 и «Нива») и прицепом.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2017 году заработал на 21,6 тыс. рублей меньше, чем в 2016 году. В Аппарате правительства пояснили, что снижение общей суммы годового дохода главы кабинета «связано с уменьшением дохода от процентов по банковским вкладам». Дмитрий Медведев по-прежнему является собственником квартиры площадью 367,8 кв м. Точно такая же квартира числится и в пользовании у его супруги Светланы. Кроме того, на условиях аренды (сроком 49 лет) премьер владеет земельным участком в 4,7 тыс. кв. м. Премьер имеет два легковых автомобиля — ГАЗ-20 «Победа» и ГАЗ-21 «Волга», а его супруга — немецкий Volkswagen Golf. Светлане Медведевой также принадлежат два машиноместа общей площадью 32,5 кв м. Согласно декларации, в 2017 году она не получала дохода, сообщает ТАСС.

Сведения о доходах Владимра Путина в 2017 году

Сведения о доходах основных должностных лиц Администрации президента в 2017 году

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