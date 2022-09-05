В рамках торжественного открытия прошел парад делегаций одиннадцати регионов Дальнего Востока.

Сегодня, пятого сентября, в столице Приморья открылся VII Восточный экономический форум, который продлится до 8 сентября. ВЭФ-2022 стартовал с открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс. Форум призван стать важной международной площадкой для объединения России и мирового инвестиционного сообщества, сообщили организаторы.

Девиз ВЭФ-2022 звучит так: «На пути к многополярному миру».

В церемонии открытия приняли участие полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, главы регионов Дальнего Востока, представители органов власти, бизнеса и общественности.

«Уважаемые жители Дальнего Востока, уважаемые гости VII Восточного экономического форума. В седьмой раз мы открываем «Улицу Дальнего Востока». В седьмой раз на приморской земле собираются тысячи гостей из десятков стран мира <…> Вместе мы обязательно победим. Спасибо, что вы с нами», – отметил Юрий Трутнев.

«Улица Дальнего Востока» – ежегодно проходит в дни ВЭФ. Это одно из ключевых событий культурной программы форума. На ней регионы Дальнего Востока представляют свои экономические, инвестиционные и туристические возможности. В этом году здесь откроют свои двери «Дом коренных малочисленных народов», «Дом тигра», мультимедийный кампус «Душа России», а также рыбный рынок и павильон корпорации «Туризм.РФ».

В рамках торжественного открытия прошел парад делегаций одиннадцати регионов Дальнего Востока. С номерами выступили артисты из разных коллективов региона.

Слоган выставки «А что ты сделал для технологической победы России?» отражает текущую экономическую ситуацию, когда акцент делается на импортозамещение и технологическую независимость Дальнего Востока, самообеспеченность продуктами питания.

Во время мероприятия регионы продемонстрируют уникальные и новаторские проекты, а также яркую культурную программу. В павильонах выставки будут презентованы товары местного производства.

Экспозиции будут включать объемные интерактивные макеты, сенсорные экраны с панелями для управления контентом и объекты виртуальной реальности.

Также в рамках выставки будет представлен интерактивный павильон «Дом тигра», приуроченный ко II Международному форуму по сохранению популяции этих животных.

В павильоне «Развиваем Дальний!» посетителям расскажут о природных богатствах, ресурсном потенциале, реализуемых в регионе инвестиционных проектах, применяемых мерах государственной поддержки. С помощью виртуального гида можно изучить популярные туристические маршруты и достопримечательности.

В «Доме коренных народов» можно познакомиться с культурой и бытом коренных народов России. На его площадке пройдет немало мероприятий, в том числе Форум креативного бизнеса «Социокультурное развитие северных регионов».

Отметим, что в рамках культурной программы выставки ежедневно будут проводиться Дни регионов Дальнего Востока. Каждый день будет посвящен двум регионам, а в последний день работы выставки «Улица Дальнего Востока» запланирован гала-концерт.

Присутствие представителей большинства лидеров региона, безусловно, не устраивает США, как и усиливающееся влияние России, поэтому их давление на страны Азии растет. Но, как заявил индийский публицист Уллех, «мы не ваши вассалы». В непростое для России время, крупнейшие государства региона встали на нашу сторону, активно расширяя экономические, культурные и даже военные связи.

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