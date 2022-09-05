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Во Владивостоке стартовал VII Восточный экономический форум

auladin 05.09.2022 Экономика

Во Владивостоке стартовал VII Восточный экономический форум

В рамках торжественного открытия прошел парад делегаций одиннадцати регионов Дальнего Востока.

Сегодня, пятого сентября, в столице Приморья открылся VII Восточный экономический форум, который продлится до 8 сентября. ВЭФ-2022 стартовал с открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс. Форум призван стать важной международной площадкой для объединения России и мирового инвестиционного сообщества, сообщили организаторы.

Девиз ВЭФ-2022 звучит так: «На пути к многополярному миру». 

В церемонии открытия приняли участие полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, главы регионов Дальнего Востока, представители органов власти, бизнеса и общественности.

«Уважаемые жители Дальнего Востока, уважаемые гости VII Восточного экономического форума. В седьмой раз мы открываем «Улицу Дальнего Востока». В седьмой раз на приморской земле собираются тысячи гостей из десятков стран мира <…> Вместе мы обязательно победим. Спасибо, что вы с нами», – отметил Юрий Трутнев.

«Улица Дальнего Востока» – ежегодно проходит в дни ВЭФ. Это одно из ключевых событий культурной программы форума. На ней регионы Дальнего Востока представляют свои экономические, инвестиционные и туристические возможности. В этом году здесь откроют свои двери «Дом коренных малочисленных народов», «Дом тигра», мультимедийный кампус «Душа России», а также рыбный рынок и павильон корпорации «Туризм.РФ». 

Во Владивостоке стартовал VII Восточный экономический форум

В рамках торжественного открытия прошел парад делегаций одиннадцати регионов Дальнего Востока. С номерами выступили артисты из разных коллективов региона.

Во Владивостоке стартовал VII Восточный экономический форум

Слоган выставки «А что ты сделал для технологической победы России?» отражает текущую экономическую ситуацию, когда акцент делается на импортозамещение и технологическую независимость Дальнего Востока, самообеспеченность продуктами питания.

Во время мероприятия регионы продемонстрируют уникальные и новаторские проекты, а также яркую культурную программу. В павильонах выставки будут презентованы товары местного производства.

Во Владивостоке стартовал VII Восточный экономический форум

Экспозиции будут включать объемные интерактивные макеты, сенсорные экраны с панелями для управления контентом и объекты виртуальной реальности.

Во Владивостоке стартовал VII Восточный экономический форум

Также в рамках выставки будет представлен интерактивный павильон «Дом тигра», приуроченный ко II Международному форуму по сохранению популяции этих животных. 

В павильоне «Развиваем Дальний!» посетителям расскажут о природных богатствах, ресурсном потенциале, реализуемых в регионе инвестиционных проектах, применяемых мерах государственной поддержки. С помощью виртуального гида можно изучить популярные туристические маршруты и достопримечательности.

В «Доме коренных народов» можно познакомиться с культурой и бытом коренных народов России. На его площадке пройдет немало мероприятий, в том числе Форум креативного бизнеса «Социокультурное развитие северных регионов».

Во Владивостоке стартовал VII Восточный экономический форум

Отметим, что в рамках культурной программы выставки ежедневно будут проводиться Дни регионов Дальнего Востока. Каждый день будет посвящен двум регионам, а в последний день работы выставки «Улица Дальнего Востока» запланирован гала-концерт.

Присутствие представителей большинства лидеров региона, безусловно, не устраивает США, как и усиливающееся влияние России, поэтому их давление на страны Азии растет. Но, как заявил индийский публицист Уллех, «мы не ваши вассалы». В непростое для России время, крупнейшие государства региона встали на нашу сторону, активно расширяя экономические, культурные и даже военные связи.

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