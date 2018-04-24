Восемь дорог Краснодара отремонтировали на 90%

Завершаются работы по улицам Малолагерной и Первомайской в станице Старокорсунской, улицам имени Евдокии Бершанской, Товарной, Ростовской, Армавирской, по 1-му и 2-му проездам имени Стасова.

«Ремонт уже идет на 42 дорогах краевого центра из 63, при этом на восьми участках асфальтирование и сопутствующие работы выполнены на 90%. Набранные темпы снижать нельзя. В этом году мы своевременно провели конкурсные процедуры, определили подрядчиков. И, как результат, уже в мае планируем завершить ремонт более 14 участков улично-дорожной сети Краснодара из этапа этого года», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Он также посетил улицу имени Карла Маркса, где практически на всем ремонтируемом участке протяженностью 1,19 км подрядчик — ООО фирма «Дортранссервис» — завершает укладку асфальтобетонного покрытия. Эта улица — параллельная улице имени Тургенева, где сейчас продолжаются работы по капитальному ремонту.

Вместе с капремонтом Тургенева приведут в порядок смежные улицы Карла Маркса, Рылеева, Брюсова, Артиллерийскую, Воровского, Стахановскаую, Бабушкина.

Всего по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ в рамках этапа 2018 году в Краснодаре отремонтируют 63 участка улиц общей протяженностью более 70 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на улице Тургенева в апреле завершили работы по уплотнению грунта. Ранее сообщалось, что работы на улице Тургенева в Краснодаре приостановили на неопределенный срок. Работы затянулись из-за того, что выделенные средства не были освоены в срок. Контракт на дорожные работы был заключен не в июне, как планировалось, а только в октябре. В настоящее время у компании нет средств, чтобы вести строительство. Получить деньги можно будет ближе к июлю. Вопрос обсудили 3 апреля на совещании ЗСК. В апреле контракт с подрядчиком по капремонту улицы Тургенева продлили до октября.

На ремонтируемом участке от улицы Северной до Бабушкина завершили устройство земельного полотна для укладки нижних слоев «дорожной одежды».

В Краснодаре в районе улицы Тургенева проведут ямочный ремонт.

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