France Politico пишет, что Желание включить атомную энергетику в список «чистых технологий» Евросоюза вызвало неудовольствие Германии, которая в выводах предстоящего саммита Евросоюза хотела подчеркнуть важность атомной энергетики в декарбонизации промышленности ЕС. Этот пункт не был включен в проект итогового документа саммита, но Париж продолжает его требовать.

Издание отмечает, что позиция о важности атомной энергетики неприемлема для правительства канцлера Германии Олаф Шольц, скептически относящийся к ядерной энергетике, в том числе Существует партия «Зеленых». Давление Берлина на Европейскую комиссию с целью снижения уровня ядерной энергии в законопроекте, направленном на сохранение производства экологически чистых технологий в Европе, «особенно разозлило Париж», сообщили источники Politico. Германия вместе с небольшой группой союзников, в том числе с Италией, заблокировала решение ЕС о запрете продажи автомобилей с обычными двигателями до 2035 года, назвав это «скандалом», пишет издание. Берлин потребовал исключить из проекта возможность использования синтетического топлива вместо ископаемого в интересах своей автомобильной промышленности, но Европарламент дважды отклонял его просьбу. Это требование вызвало резкую критику Франции.