Хлеборобы Кубани уберут 1,5 млн га озимой пшеницы

Также в самом разгаре уборка озимого ячменя. Половина урожая уже отправлена в хранилища. Комбайнеры не сбавляют скорость.

В Ленинградском районе убирают сорт ячменя «Добрыня», которым засеяно большинство территорий. Почти за неделю аграрии обмолотили больше половины всех площадей. Аграрии торопятся, чтобы их планы не испортил дождь.

«Много труда, средств людских и материальных было сюда вложено. В данный момент все уже зависит от погодных условий. Если пройдет нормально налив, то получим, я думаю, урожай не меньше, чем в прошлом году», — сказал главный агроном сельхозфирмы Ленинградского района Игорь Метченко.

Такая же картина сейчас на полях еще 19 районов края. Всего озимым ячменем в крае засеяны 126 тыс. га.

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