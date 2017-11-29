Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть: проблемы дольщиков будут решаться только в правовом поле

В краевой прокуратуре 29 ноября обсудили долевое строительство на Кубани. На вопросы собственников квартир в недостроенных многоквартирных домах ответили заместитель генерального прокурора страны и губернатор Краснодарского края.

В официальном реестре значится более 800 дольщиков и около 60 проблемных объектов. Значительная часть долгостроев приходится на Краснодар, Сочи, Анапу. Андрей Кикоть акцентировал, что в отношении застройщиков, не выполняющих обязательства перед жителями, будет проведена необходимая проверка.

«Кто должен ответить за незаконные действия — от ответственности не уйдет, и она будет достаточно жесткая. Нужно понимать, что дольщиков в этой ситуации никто не бросит. Но сегодня различные деструктивные элементы пользуются ситуацией и заводят вас в еще больший тупик. Проблемы будут решаться только в правовом поле, никакого другого пути не будет», — сказал Андрей Кикоть, обращаясь к дольщикам.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что сегодня в регионе создано достаточно механизмов контроля строительства многоквартирных домов.

«Для меня принципиально важно в этой ситуации наполнить форму содержанием: мы создали профильные отделы, теперь должен быть результат», — добавил губернатор.

На приеме граждан в краевой прокуратуре обсудили ситуацию с жилым комплексом «Мир» в краевом центре. Это несколько домов эконом-класса, завершение строительства которых было запланировано на 2016 год. Однако до настоящего момента собственники новое жилье не получили, работы на объектах приостановлены. После проверки застройщика выявлено хищение средств на сумму более 220 млн рублей, против него возбуждено уголовное дело. Также строительство не ведется на двух объектах компании — ЖК «Заря» и ЖК «Луч». По словам первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, сейчас обсуждаются варианты для завершения работ. Также были рассмотрены возможности достройки ЖК «Снежная королева», подключение к газу ЖК «Хуторок» в Краснодаре.

Отдельно участники встречи обсудили ситуации с достройкой домов в Сочи и Анапе. В Сочи девятиэтажный МКД на улице Виноградной практически готов, однако был признан самостроем. Соответственно, объект нельзя подключить к коммунальным сетям и заселить. По словам губернатора, сейчас необходимо провести экспертизу на соответствие градостроительным нормам и пожарной безопасности.

«Без этого даже говорить о подключении к сетям нет смысла, это самовольное строение. Сейчас туда газ проведут, а дом сложится как карточный домик. Одно дело, когда власть выдает разрешение, другое — когда вы покупаете квартиру в самострое. И вопрос к местным чиновникам, которые не могли не видеть, что строительство ведется: это — безразличие или заинтересованность, чтобы такие объекты были в городе Сочи?» — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, что действиям чиновников, не контролирующих в должной мере строительство домов на территории муниципалитетов, будет дана объективная оценка.

Всего принято 22 гражданина, в том числе ранее обратившихся с жалобами в Приемную Президента Российской Федерации в резиденции «Бочаров Ручей».

Как подчеркнул Андрей Кикоть, по всем обращениям будет организовано проведение проверок, приняты исчерпывающие меры реагирования для восстановления нарушенных прав граждан.

Результаты проверок, законности процессуальных решений по уголовным делам и материалам взяты на контроль заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.

В краевой прокуратуре 30 ноября пройдет расширенное совещание по вопросам долевого строительства с участием представителей исполнительной власти края, прокуратуры, глав городов и районов Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Андрей Кикоть сказал, что вопрос обманутых дольщиков очень сложный. Тем не менее, он решается, в том числе благодаря тому, что со стороны власти проводится большая работа.

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