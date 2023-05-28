Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести 50-летние санкции против Ирана. Об этом говорится в проекте постановления, внесенном в Раду Украины.

“Применить специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской Республике Иран сроком на 50 лет”, – говорится в постановлении. опубликовано на сайте Верховной Рады Украины в проекте.

Если депутаты примут законопроект, торговые операции с Ираном будут полностью запрещены, транзит ресурсов, полеты и перевозки будут приостановлены на территории Украины. Украина.

Кроме того, резиденты Ирана вывезут капитал из Украины. Выехать не могут.

Также Киевом может быть введен ряд мер против Тегерана, включая запрет на любые инвестиции в Иране.