Житель Кубани приехал в Красноярский край и потерял память

В Енисейске полицейские устанавливают личность мужчины, который в конце ноября приехал из Краснодарского края.

Отдел уголовного розыска МО МВД России «Енисейский» устанавливает личность неизвестного мужчины, который 1 декабря 2018 года обратился в полицию за помощью в связи с частичной потерей памяти.

Мужчина называет себя Николаем. Установлено, что 26 ноября он приехал из Краснодарского края. Других сведений о себе, своих родных и близких мужчина сообщить не может.

Приметы мужчины: на вид 30 лет, рост 185 см, телосложение худощавое, волосы короткие темно-русые, глаза карие. При обращении в полицию был одет в серую вязанную шапку, коричневую куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые зимние ботинки на шнурках.

В момент приезда у мужчины был с собой зеленый туристический рюкзак, объемом 120 литров, который на момент обращения в полицию у него отсутствовал.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о личности неизвестного, просят сообщить по телефонам: 8 (39195) 2-33-82, 8 (39195) 2-23-10, 8 (39195) 2-23-16 или 02, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Енисейский».

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