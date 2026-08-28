На Кубани завершили второй поток обучения специалистов в сфере промышленного туризма

1 из 3 Программу повышения квалификации «Организация промышленного туризма» реализует краевая Торгово-промышленная палата с июля 2026 года при поддержке регионального министерства промышленной политики и краевого Фонда развития промышленности.

По итогам обучения и защиты проектов первый заместитель министра промышленной политики Михаил Дорожков вручил слушателям удостоверения о повышении квалификации.

– Промышленный туризм играет важную роль в профориентации молодежи и развитии кооперации между предприятиями. За время обучения наши слушатели глубоко погрузились в тему, изучили лучшие практики и на их основе создали собственные проекты. Отмечаю высокий уровень подготовки и практическую ценность каждого такого проекта. Участники программы сформировали качественные экскурсионные туры – их уже сегодня можно включать в межрегиональные маршруты и предлагать широкому кругу тургрупп, – сказал Михаил Дорожков.

Программа нацелена на активное развитие промтуризма, повышение уровня проведения экскурсий на предприятиях и формирование новых маршрутов. В этом году обучение пройдут четыре группы слушателей. Участниками второго потока стали представители предприятий Краснодара, Новороссийска, Крымского, Тимашевского, Красноармейского, Староминского и Динского районов, а также туроператор и организации размещения туристов.

Краевой Фонд развития промышленности оказывает содействие обучившимся по программе в рамках приема туристических групп, информационного сопровождения, включения в перечень региональных проектов промышленного туризма и размещения информации о турах на Промышленном портале Краснодарского края.

На данный момент на портале представлено 20 предприятий для посещения и 5 промышленных туров, записаться на которые могут все желающие.

Пресс-служба администрации Краснодарского края