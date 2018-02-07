«Аэрофлот» отменит рейс 8 февраля из Москвы в Анапу

Компания в этот день отменит еще 14 авиарейсов из аэропорта Шереметьево.

В сообщении говорится, что «Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание рейсов вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах в период неблагоприятных метеоусловий в прошедшие выходные.

Отменены рейсы SU1142 в Анапу, SU2000 в Варшаву, SU2130 в Стамбул, SU1370 в Белгород, SU1390 в Сыктывкар, SU2210 в Стокгольм, SU1846 в Кишинев, SU1154 в Ростов, SU1204 в Пермь, SU1226 в Нижний Новгород, SU1630 в Симферополь, SU1966 в Ереван, SU1196 в Казань, SU1428 в Магнитогорск, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за сильного снегопада в Москве 4 февраля задержали около 150 рейсов в различные города. Снегопад стал рекордным для февраля. «Аэрофлот» из-за непогоды 5 февраля отменил рейс из Москвы в Краснодар.

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