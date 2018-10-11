Аэропортам Краснодара, Сочи и Анапы присвоят имена великих россиян

Обнародован список 45 городов РФ, аэропортам которых присвоят имена выдающихся соотечественников в рамках проекта «Великие имена России».

Об этом говорится на сайте проекта. В списке городов — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Анапа, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Мурманск, Магадан, Сургут, Тюмень, Хабаровск и другие города.

Проект будет реализован в формате общенационального конкурса. С такой идеей выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Координировать работу по реализации проекта будет Общественная палата РФ. Совокупный пассажиропоток всех 45 аэропортов превышает 170 млн человек.

До 21 октября будет идти сбор предложений от регионов, первичный список будет включать от трех до десяти вариантов наименований для каждой воздушной гавани. На следующем этапе 22-28 октября будет формироваться лонг-лист, при этом любой житель региона сможет предложить свое имя: оно будет включено в список в том случае, если наберет не менее 500 голосов на сайте проекта, сообщает РИА «Новости».

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