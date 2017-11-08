Анна Минькова поздравила участников чемпионата WorldSkills

Встреча прошла в неформальной обстановке. Ребята поделились с заместителем губернатора секретом успеха на соревнованиях и рассказали о планах на будущее.

Минькова отметила, что сегодня важно поддерживать такие таланты. Необходимо создать все условия, чтобы лучшие в своей профессии не собирались покидать родной край.

«Вы должны стать примером для тех, кто завтра будет выбирать рабочую профессию в качестве основной в своей жизни. Поэтому для нас важны ваши достижения. Вы для нас и будете теми самыми героями, которые, возможно, дадут старты новым профессиям на Кубани», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Дети рассказали о школах и колледжах, в которых постигли азы профессии. Теперь кто-то собирается развивать свои навыки в университете, а кому-то чемпионат подарил мечту.

Всем ребятам вручили подарки — планшеты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», семеро жителей Краснодарского края вошли в национальную сборную России WorldSkills. Соревнования проходили в Абу-Даби. Оттуда участники вернулись с золотыми и бронзовыми медалями. Победу принесла компетенция «робототехника».

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