Артисты краснодарской филармонии приняли участие в шоу-концерте «Ночь в театре»

На сцене Театра драмы прозвучали арии из известных опер и мюзиклов.

Актеры и солисты Краснодарском филармонии имени Г. Ф. Пономаренко примерили на себя непривычные сценические образы, исполнив роли героев легендарных мюзиклов и спектаклей — «Принцесса цирка», «Юнона и Авось», «Фауст» и многих других.

«Мы рады, что в год театра, объявленный президентом РФ, в нашем крае даже непрофессиональные коллективы имеют возможность создать свою театральную историю. Благодаря нашему министру на Кубани возможны такие масштабные проекты, которые объединяют сразу несколько разножанровых коллективов», — отметила художественный руководитель Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко Вероника Журавлева-Пономаренко

В 2019 году творческие коллективы края представят около 30 новых спектаклей и концертных программ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре пройдет театрализованный шоу-концерт «Ночь в театре».