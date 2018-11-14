Артисты Краснодарской филармонии имени Пономаренко выступили в Кремле

Концерт 13 ноября прошел при аншлаге.

Более 200 артистов Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко представили шоу-программу «Казачья удаль». Концерт длился более двух часов.

Ансамбль «Кубанская казачья вольница» выступил с хореографическими постановками народного артиста России Николая Кубаря. Артисты представили историческую премьеру — танец «Краковяк 1812 года». На сцене разыграли старинный казачий обряд.

Народная артистка России Вероника Журавлева-Пономаренко исполнила песни знаменитого композитора Григория Пономаренко. Одну из них она посвятила памяти Иосифа Кобзона, который пел песни Пономаренко. В исполнении заслуженного артиста Кубани Павла Кравчука и хора Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко прозвучала песня «Я люблю тебя, жизнь», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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