«Атамань» в 2017 году стала самым популярным туристическим объектом Кубани

В прошедшем году этнографический комплекс посетили более 2 млн туристов.

Всего в 2017 году объекты туристского показа края посетили более 8 млн человек. Это на 23% больше, чем в 2016 году.

Наибольшей популярностью у туристов пользовались объекты культурно-познавательного, сельского, винного и олимпийского туризма, дельфинарии, аквапарки и природные достопримечательности.

В Краснодарском крае создано более 600 объектов туристского показа, 460 из них работают круглогодично. В 2017 году в регионе открыли 60 новых объектов, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Краснодарского края.

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