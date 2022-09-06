Бизнесмен Пригожин объяснил, почему сейчас в Петербурге вряд ли будут какие-либо улучшения

Рок-музыкант Сергей Шнуров стал часто критиковать действия петербургских властей через видеоклипы. Песни про Северную столицу практически сразу становятся популярными, а отдельно взятые фразы используют в качестве цитат. Горожанам нравится, как артист умело высмеивает нерадивость Смольного.

Солист группы «Ленинград» на пресс-конференции заявил, что в критике губернатора Александра Беглова готов «объединить силы» с Евгением Пригожиным. Журналисты издания «Дни.ру» узнали о мнении предпринимателя об инициативе музыканта.

Бизнесмен выразил готовность объединиться со Шнуровым во благо Северной столицы. Он выразил сомнение, что в Северной столице что-то изменится, пока на кресле управленца находится Беглов.

«Насколько мне известно, недавно были проведены интернет-исследования на предмет популярности Беглова и Сергея Владимировича Шнурова. И оказалось, что у Беглова «мусорный уровень» поддержки – 4,8 %, а негативно к нему относятся – 76,6 %, что непременно влечет за собой протестные настроения в Петербурге. Шнурова же любят 68 % опрошенных. И каким образом «мусорный губернатор», являющийся, по мнению многих, посмешищем для нашего города, может запретить концерты человека, которого поддерживает большинство петербуржцев. Вспоминается анекдот про чукчу, который сам под собой сук на дереве пилил. Один мой знакомый на вопрос: «Почему?» – ответил мне: «Потому что дегенерат», — опубликовала ответ Евгения Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Ранее Сергей Шнуров заявил, что из-за конфликта с градоначальником его концерты в городе находятся под запретом. На данный момент рок-исполнитель выступает в других российских регионах.