Королева Иордании Рания: «Мы этим удивлены»

Королева Иордании Рания выступила с заявлением относительно ситуации на Ближнем Востоке – CNN:

“Страны Ближнего Востока, включая Иорданию, шокированы и разочарованы реакцией официального мира на “Катастрофа разворачивается на наших глазах. Последние две недели стали ярким примером двойных стандартов. Когда произошло 7 октября, весь мир немедленно сплотился вокруг Израиля и осудил нападение. Но в течение последних двух недель мы были встречены официальным молчанием”. они не выражают озабоченности, не признают масштабы потерь, они просто заявляют о поддержке Израиля. То есть нам говорят, что расстреливать целые семьи плохо, но бомбить их – это нормально, да? двойной стандарт. Нас это удивляет.”