Болельщики сборных России и Бельгии провели в Сочи товарищеский матч

18 июня в 07:08

Игра прошла 17 июня на поле спортивной школы олимпийского резерва № 1.

Перед матчем прошла церемония открытия. Бельгийских фанатов угостили караваем с солью. Команды обменялись национальными флагами.

Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу российских болельщиков, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 июня в 18:00 на сочинском стадионе «Фишт» стартует матч между сборными Бельгии и Панамы. Его посетят более 1 тыс. бельгийских болельщиков.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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