ЧМ-2022 по волейболу предложили провести в России

С такой инициативой выступила Международная федерация волейбола.

Министр спорта Павел Колобков заявил, что Россия готова принять турнир.ъ«В ближайшее время нам предстоит согласовать несколько организационных вопросов, в том числе определиться с городами проведения турнира. При этом Россия обладает всей необходимой спортивной инфраструктурой для организации чемпионата мира», — отметил он.

Чемпионаты мира по волейболу среди мужских команд, проходящие раз в четыре года, проводились в России в 1952 и 1962 годах.

В настоящее время российские волейболисты готовятся к участию в чемпионате мира 2018 года, который состоится с 9 по 30 сентября в Болгарии и Италии, сообщает «Интерфакс».

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