Датские футболисты провели открытую тренировку в Анапе

Спортсмены 12 июня вышли на футбольное поле тренировочной базы в Витязево.

Зрительские трибуны заполнили юные воспитанники ДЮСШ №№ 7, 10, спортшколы «Олимп» и школы олимпийского резерва № 1, футбольных клубов «Алекс», «Витязь» и «Чемпионика».

«Хороший город, много людей идут купаться, нас это очень радует. Наслаждаемся погодой, которая похожа на ту, что у нас в Дании, и для нас это очень хорошо. Очень хорошее впечатление от тренировочной базы, которая, как мы знаем, строилась специально для нас, нам она очень нравится», — рассказал игрок сборной команды Дании Кристиан Эриксен.

«Здорово: отличная погода и отличный пляж! Нас прекрасно встретили в отеле накануне. Там очень дружелюбные люди, что бы мы не попросили, они всегда готовы нам помочь. Мы очень довольны», — добавил главный тренер сборной команды Дании Оге Харейде.

Накануне в отеле для датчан организовали торжественную встречу, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет с командой приземлился в аэропорту Анапы 11 июня.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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