Дед Мороз побывал на строительстве моста через Керченский пролив

Гость увидел все восемь участков строящегося моста и поднялся на железнодорожную арку.

Российский Дед Мороз приехал на Таманский полуостров, чтобы увидеть Крымский мост. Строители показали ему процесс подготовки к асфальтированию проезжей части. К началу декабря выполнено 35% работ по укладке верхнего и нижнего слоев.

Строители к визиту гостя подготовились: украсили технику мишурой, шарами и снежинками. Сварщики из арматуры сделали новогоднюю елку: ее высота 60 см, вес около 16 кг, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

Дед Мороз встретился не только со строителями, но и с детьми, которые живут по двум берегам Керченского пролива. Волшебника увидели около 1 тыс. ребят Тамани и Керчи. На Крымский полуостров он перешел по мосту: часть маршрута — по готовым пролетам, остальную — по рабочим мостам и технологическим площадкам.

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