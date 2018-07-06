Дельфин из Сочи предсказал победу сборной РФ в матче ЧМ против Хорватии

Из двух футбольных мячей с надписями стран-соперниц Ванда выбрала и принесла тренеру мяч с названием российской сборной.

Оракул Ванда — обитательница сочинского дельфинария парка «Ривьера».

Ранее Ванда предсказала победу сборной России по футболу в матче 1/8 чемпионата мира против команды Испании, который прошел 1 июля в Москве, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 7 июля в Сочи. Сборная России по футболу и ее тренер Станислав Черчесов вечером 5 июля прилетели в Сочи. На четвертьфинал ЧМ-2018 Россия — Хорватия в Сочи продали все билеты.

В Сочи выдра Гарри предсказал победу сборной Хорватии в матче с Россией.

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