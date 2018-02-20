Детским библиотекам Кубани передадут книги «Великие русские путешественники»

Торжественное вречение пройдет 21 февраля в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке имени А.С. Пушкина.

Се­рия «Ве­ли­кие рус­ские пу­те­шес­твен­ни­ки» пополнится 17 то­мами, со­дер­жащими тек­сты днев­ни­ков из­вес­тных рус­ских ге­ог­ра­фов и пу­те­шес­твен­ни­ков, ри­сун­ки и фо­тог­ра­фии учас­тни­ков зна­ме­ни­тых эк­спе­ди­ций, а так­же ори­ги­наль­ные ав­тор­ские ил­люс­тра­ции.

В детские библиотеки Краснодарского края передадут почти 2,7 тыс. книг. Ими пополнятся собрания 139 муниципальных и несколько краевых библиотек, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в информационном центре Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.

Познакомившись с текстами книг «Ве­ли­кие рус­ские пу­те­шес­твен­ни­ки», читатели узнают о том, как на протяжении столетий открывались новые страны и континенты, как менялась карта мира, приобретая свои современные очертания.

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