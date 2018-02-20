Детским библиотекам Кубани передадут книги «Великие русские путешественники»

Торжественное вречение пройдет 21 февраля в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке имени А.С. Пушкина.
Серия «Великие русские путешественники» пополнится 17 томами, содержащими тексты дневников известных русских географов и путешественников, рисунки и фотографии участников знаменитых экспедиций, а также оригинальные авторские иллюстрации.
В детские библиотеки Краснодарского края передадут почти 2,7 тыс. книг. Ими пополнятся собрания 139 муниципальных и несколько краевых библиотек, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в информационном центре Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.
Познакомившись с текстами книг «Великие русские путешественники», читатели узнают о том, как на протяжении столетий открывались новые страны и континенты, как менялась карта мира, приобретая свои современные очертания.
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