Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Дата и время прощания с артистом, а также день его похорон пока неизвестны.

Власти Москвы поддержали обращение министра культуры России Владимира Мединского о захоронении Дмитрия Хворостовского на Новодевичьем кладбище, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент торговли и услуг столицы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования в связи со смертью артиста выразила Анна Нетребко.

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