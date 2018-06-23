Египетский футболист Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни

Почетное звание спортсмену присвоил глава республики Рамзан Кадыров.

«Мохаммед Салах — почетный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Этой ночью я подписал указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и «Ливерпуля» высокого звания», — написал Кадыров на своей странице в «ВКонтакте».

Он отметил, что Салах был благодарен за теплый и хороший прием, «прекрасное отношение к команде, отличные условия проживания и тренировок».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские футболисты обыграли египтян на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня со счетом 3:1. Единственный гол в ворота россиян забил Мохаммед Салах.

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