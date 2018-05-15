Экологический десант «Краснодар Водоканала» провел уборку берега реки Кубань

В рамках общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России» трудовой десант «Росводоканал Краснодар» навел порядок на прибрежной территории недалеко от Юбилейного микрорайона.

Специалисты предприятия собрали и вывезли скопившийся на берегу крупногабаритный и бытовой мусор.

«Не задумываясь об ущербе для акватории реки, отдыхающие оставляют после себя на берегах огромное количество мусора. Многие искусственные материалы не разлагаются в течение десятков лет, препятствуя самоочищению реки. Основной целью нашей акции стала популяризация бережного отношения населения к водной артерии края», — рассказала директор по персоналу ООО «Краснодар Водоканал» Вера Зубкова.

Краснодарский водоканал ежегодно проводит подобные мероприятия, поддерживая инициативу администрации города Краснодара и Краснодарского края по наведению чистоты и порядка в столице Кубани.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник