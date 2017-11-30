Елена Веснина: я слежу за выступлениями победителей теннисных турниров

30 ноября в 11:24

В Сочи продолжается краевой турнир на призы олимпийской чемпионки Елены Весниной.

Позади уже квалификационные матчи и игры первого и второго кругов, всего их в турнирной сетке пять. Борются за победу в соревнованиях дети в двух возрастных категориях: 9-10 и 11-14 лет. В младшем возрасте теннисисты выступают только в одиночных разрядах. Спортсмены постарше еще сражаются в миксте.

Всего в соревнованиях принимают участие 183 теннисиста со всей страны. Кубань представляют 105 спортсменов. Имена всех победителей станут известны 3 декабря.

Турнир на призы Елены Весниной проводится в четвертый раз. Олимпийская чемпионка поделилась своими впечатлениями — она лично следит за выступлениями юных спортсменов.

«Турнир сначала получил четвертую категорию, теперь это уже вторая категория РТТ — Российского теннисного тура. И я смотрю, с каждым годом приезжает все больше и больше детей. Это не может не радовать. Я слежу за выступлениями победителей турниров, держу руку на пульсе. Мне интересно, как сложится их дальнейшая карьера. Это очень приятно, потому что ведь кто-то из них может стать будущим олимпийским чемпионом или чемпионкой, — отметила Елена Веснина. — Нужно вкладывать в детей с самого детства и помогать им, стимулировать. Потому что для меня в детстве было огромным счастьем увидеть Евгения Кафельникова. Это, наверное, случилось всего один раз в жизни, но я это помню как вчера. Поэтому я понимаю, что для ребенка это огромный стимул двигаться дальше».

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