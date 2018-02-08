Евгений Первышов встретился с жителями станицы Елизаветинской

На встрече с мэром Краснодара в местном Доме культуры и спорта обсудили развитие инфраструктуры пригородного населенного пункта.

«Пригород Краснодара — это серьезная часть населения нашего муниципалитета, здесь живут более 200 тыс. человек. Поэтому для меня важно встретиться с жителями каждой нашей станицы, поселка или хутора, обсудить проблемы и их решение. Выстроить программу действий, чтобы комфортные условия для жизни мы создавали не только в центральной части Краснодара, чтобы улучшения жители чувствовали везде. В Елизаветинской, конечно, тоже», — отметил Евгений Первышов.

На встречу пришли около 50 жителей станицы, также присутствовали депутаты и председатель городской думы Краснодара Вера Галушко, заместитель главы города Виталий Косенко, глава администрации Прикубанского округа Андрей Дорошев.

На встрече жители станицы получили ответы на свои вопросы, обсуждали развитие инфраструктуры населенного пункта, в том числе перспективы строительства социальных объектов. Говорили о возможности размещения на территории школы № 75 дополнительного корпуса на 400 мест, строительства спортивных объектов.

Подняли темы ремонта дорог, тротуаров, развития сетей уличного освещения, проведения работ по благоустройству. По информации городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, весной в Елизаветинской приведут в порядок несколько гравийных дорог. Выполнят ямочный ремонт асфальтовых, прежде всего тех, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

В ближайшее время встречи пройдут в других пригородных населенных пунктах Краснодара, сообщает пресс-служба администрации города.

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