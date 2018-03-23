ФАС возбудила дело против национального регистратора доменных имен

Дело завели против «Координационного центра национального домена сети Интернет» и Технического центра Интернет за установление монопольно высоких цен при регистрации доменных имен в зонах .RU или .РФ.

«Недавно плата за регистрацию своего сайта в национальном домене .RU или .РФ увеличилась почти в два раза, что ощутимым образом может сказаться не только на потребителях, но и на конкуренции в целом», — говорится в сообщении ФАС.

Регулятор возбудил дело по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции по заявлению аккредитованных российских регистраторов доменных имен второго уровня в зонах .RU и .РФ о необоснованном завышении цены на услуги по предоставлению доступа к реестру национальных доменов верхнего уровня. Ведомство проверит обоснованность повышения платы, сообщает «Интерфакс».

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