Фестиваль «Гастрономическая карта России» в Сочи принял 2 тыс. человек

Они оценили «футбольное меню» в рамках первого стритфуд-фестиваля Welcome Foodball Cup.

В нем участвовало 11 фудтраков, представляющих разные регионы России. Накануне стритфуд-фестиваль Welcome Foodball Cup побывал на площадке фестиваля «Античное наследие России» в Абрау-Дюрсо, став специальным гостем туристического события.

«Лучшие шеф-повара — участники проекта провели дегустацию блюд региональной кухни, познакомив гостей с черноморской кухней. Именно такие мероприятия позволяют подчеркнуть аутентичность края, его национальный колорит и туристический потенциал», — отметил во время приветствия к участникам фестиваля министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофор Константиниди.

Организаторы сообщили, что болельщики из Аргентины, Германии, Перу, Франции и других стран говорили, что не ожидали такого уровня и качества стритфуда.

«Для большинства иностранцев такое гастрономическое многообразие, красота и палитра вкусов стали просто культурным шоком», — заметила координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Как сообщают организаторы, в течение месяца караван из 11 фудтраков «газель» NEXT от российского производителя Автозавода ГАЗ преодолеет 10 тыс. км и побывает во всех городах-организаторах ЧМ-2018. Гостей чемпионата мира будет угощать сборная команда современных шеф-поваров, рестораторов и российских производителей продуктов питания.

Гастрономическая карта России Welcome Foodball Cup — проект, созданный к ЧМ-2018 и призванный познакомить иностранцев, прибывших на мундиаль, с региональной кухней, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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