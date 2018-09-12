Фестиваль «От винта!» в Краснодаре займет площадь в 6 тыс. кв. м

Кубанская столица впервые примет международный фестиваль научно-технического творчества. Он стартует 14 сентября.

Передовые разработки, от судостроения до молекулярной кухни, разместятся на площади в 6 тыс. кв. м. Свои проекты представят участники из восьми городов Южного федерального округа. Каждый из них может найти на этой площадке инвестора или будущего работодателя.

«Цель — безусловно, вовлечь молодежь в технические специальности. Мы все прекрасно знаем, что сегодня Кубань, как и вся Россия, стоит на новом этапе индустриализации, и вопросы формирования кадровой политики стоят остро», — сказал руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

«Нам не нужен фестиваль ради галочки. Мы отталкиваемся непосредственно от интересов молодых людей. Нам важно, чтобы они, когда придут на этот фестиваль, имели возможность своими руками пощупать, поучаствовать в тех или иных технологических разработках», — пояснил руководитель дирекции международного фестиваля «От винта!» Сергей Гузев.

Оценить новые технологии можно будет с 14 до 16 сентября в «Экспограде». Международный фестиваль «От винта!» основан в 2006 году. С тех пор свои передовые разработки молодые инженеры ежегодно представляют в разных городах России.

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