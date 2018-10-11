ФИФА взяла под особый контроль ситуацию с Кокориным и Мамаевым

Международная федерация футбола следит за инцидентом с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым.

По данным источника, ФИФА внимательно следит за всеми мировыми СМИ и отслеживает подобные новости.

В УЕФА заявили, что в курсе произошедшего и пристально следят за тем, как развиваются события.

«Что касается санкций или запрета на участие в еврокубках и международных соревнованиях для обвиняемых футболистов, решение об этом принимает ФИФА. УЕФА со своей стороны может подтвердить, что мы в курсе произошедшего исходя из материалов прессы и продолжаем следить за тем, как развиваются события», — отметили в пресс-службе организации.

В ближайшее время в ФИФА и УЕФА направят запрос со стороны международной организации Sport for all.

«Я написал письмо в FARE относительно возможного проявления расизма в их поведении. Это просто недопустимо. Такие игроки должны получить наказание не только по законодательству, но и серьезную дисквалификацию на уровне ФИФА и УЕФА. Я обращусь в эти международные футбольные организации», — цитируют главу организации Яниса Кузинса «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело.

Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Футбольный клуб «Краснодар» 8 октября выступил с заявлением по поводу драки в московском кафе, одним из участников которой, по сообщениям СМИ, являлся полузащитник «быков» Павел Мамаев. В клубе подчеркнули, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

ФК «Краснодар» заявил, что намерен разорвать контракт с Мамаевым после драк в Москве.

По факту еще одной драки в Москве с участием Мамаева и Кокорина возбудили дело. СМИ сообщили, что футболистов задержали.

ФК «Краснодар» подал в РФС заявление о расторжении контракта с Мамаевым. РПЛ попросил рассмотреть инцидент с Кокориным и Мамаевым в РФС.

РФС одобрил решение клубов о расторжении контрактов с футболистами.

Дело о драках с участием Мамаева и Кокорина передали в ГСУ ГУ МВД. В отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев 10 октября пришел на допрос в МВД, Кокорин не явился в полицию в назначенное время.

Павла Мамаева задержали 10 октября по делу о хулиганстве.

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