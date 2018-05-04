Фигуристка Евгения Медведева сменит тренера

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.
Медведева тренировалась у нее с 2007 года. По российскому законодательству, переход к другому тренеру должен быть оформлен во время трансферного периода, который заканчивается в мае.
Одним из вероятных кандидатов на роль тренера Медведевой называют канадца Брайана Орсера, сообщает «Матч ТВ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», фигуристка Евгения Медведева завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане.
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