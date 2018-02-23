Фигуристка Загитова выиграла первое для России золото на Олимпиаде-2018

Российская спортсменка победила в женском одиночном катании.
По сумме короткой и произвольной программ Алина Загитова заработала 239,57 балла. Она принесла России первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане. Серебряную медаль завоевала российская фигуристка Евгения Медведева. Она получила 238,26 балла.
За произвольную программу россиянки получили одинаковое количество баллов — по 156,65. Но Загитова показала лучший результат в короткой программе.
Бронзу взяла Кэйтлин Осмонд из Канады. Ее результат — 231,02 баллов. Еще одна представительница РФ Мария Сотскова заняла восьмое место. Ей удалось получить 198,1 балла.
Сейчас в активе российской команды одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых медалей, сообщает «Интерфакс».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские фигуристы завоевали серебро в командном турнире на Играх в Пхенчхане. Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2018.
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Олимпийские игры — 2018
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