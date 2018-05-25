Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» покажут в 23 странах

Картину увидят зрители Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Китая, Колумбии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Тайваня, Турции, Финляндии, Швеции, Южной Кореи, Японии и стран Балтии.

«Рады сообщить вам, что международные права на прокат картины Кирилла Серебренникова «Лето», фильма-участника основной конкурсной программы 71-го Каннского кинофестиваля, были проданы более чем в 20 стран мира», — сообщили в пресс-службе WDSSPR, которая выступает российским прокатчиком фильма.

Основная сюжетная линия фильма «Лето» — история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя. Главные роли исполнили корейский актер Тео Ю (Цой), фронтмен группы «Звери» Рома Зверь (Науменко), Ирина Старшенбаум (его жена Наталья).

В российский прокат «Лето» выйдет 7 июня, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фильм Кирилла Серебренникова «Лето» откроет «Кинотавр-2018».

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