ФК «Армавир» подписал контракты с новыми игроками

Состав команды пополнили Константин Руденок, Никита Безлихотнов, Артем Герасимов, также с клубом возобновил сотрудничество Дмитрий Каюмов.

Каюмов будет выступать в составе ФК «Армавир» в Олимп-первенстве России по футболу среди команд клубов ФНЛ. Футболист — воспитанник школы московского ФК «Спартак», дебютировал за дубль «красно-белых», играл за ФК «Тамбов» и «Факел». В прошлом сезоне полузащитник провел в составе «Армавира» 13 матчей, забил два мяча.

Константин Руденок выступал в составе команд разных возрастов белорусского футбольного клуба «Гомель». В 2012 году перешел в новополоцкий «Нафтан», после — в «Динамо» Бреста. Играл за ФК «Слуцк», «Ислочь». Предыдущий клуб футболиста — минский «Торпедо».

Никита Безлихотнов путь в спорте начинал с мини-футбола. Позже прошел отбор в академию московского «Спартака», однако спустя несколько лет оказался в ФШМ «Торпедо». В 2013 году перешел в ФК «Кубань», но практически сразу после подписания контракта отправился в аренду в донецкий «Металлург». После играл за ФК «Уфа», «Балтику», «СКА-Хабаровск», «Сибирь». Предыдущий сезон полузащитник провел в составе ФК «Шинник», выходил на поле 36 раз, забил четыре гола.

Голкипер Артемом Герасимов карьеру начинал в ФК «Витязь» Подольска. В 2016 году перешел в молодежную команду ФК «Энергомаш», спустя сезон был переведен в основу белгородцев. Там же голкипер выступал в прошлом сезоне. За время первенства вратарь провел 11 матчей.

ФК «Армавир» расторг трудовой договор по соглашению сторон с полузащитником Игорем Падериным. В составе клуба Падерин выступал в сезонах 2015/16, 2016/17, 2017/18, за это время он провел 54 матча, забил семь мячей, сообщает пресс-служба ФК «Армавир».

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