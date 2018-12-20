ФК «Бешикташ» заинтересовался воспитанником «Краснодара» Комличенко

Сейчас футболист выступает на правах аренды в чешском клубе «Млада-Болеслав».

Россиянин входит в сферу интересов турецкого клуба, который планирует усилиться двумя нападающими. «Бешикташ» также рассматривает игрока «Ахмата» Аблая Мбенге, экс-форварда «Локомотива» Байе Умара Ниасса и нападающего «Трабзонспора» Бурака Йылмаза.

В текущем сезоне 23-летний Комличенко забил 18 мячей в 18 матчах. Он возглавляет гонку бомбардиров турнира, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Краснодар» подписал контракт с Комличенко до 2021 года. За ФК «Млада Болеслав» форвард выступает с июля 2017 года.

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