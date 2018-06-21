ФК «Краснодар-2» предложили заменить «Анжи» в ФНЛ

Махачкалинский клуб остается в Премьер-лиге в связи с отзывом лицензии РФС у пермского «Амкара».

Ожидалось, что в новом сезоне ФНЛ примет участие «Локомотив-Казанка» как клуб, занявший более высокое место в своей зоне ПФЛ, однако президент Илья Геркус оповестил лигу о том, что команда планирует продолжить выступление во втором дивизионе.

После этого ФНЛ направила в ФК «Краснодар» предложение об участии второй команды клуба в первенстве.

«На мой взгляд, в сложившейся ситуации это было бы неплохим решением. Во-первых, для нас важно сохранить целостность и ритмичность календаря, а значит — 20 команд-участниц. Кроме того, в составе «Краснодара-2″ выступает большая группа футболистов, которые регулярно привлекаются в юношеские и молодежную сборную России. Так что участие команды в турнире объективно более высокого уровня может быть взаимовыгодным. В настоящий момент руководство ФК «Краснодар» изучает наше предложение», — прокомментировал президент ФНЛ Игорь Ефремов.

В случае положительного ответа от «Краснодара» решение о его включении в состав участников первенства примет общее собрание ФНЛ, сообщает пресс-служба лиги.

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