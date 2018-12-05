ФК «Краснодар» дал положительную характеристику Мамаеву

Тверской районный суд Москвы 5 декабря рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, а также Александра Протасовицкого.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов предоставил на заседании характеристику футболиста от «Краснодара». В ней указано, что он помог сотруднице клуба в проведении заграничной операции.

Футболист в зале суда заявил, что согласен на любую меру пресечения кроме ареста. Его устроит домашний арест — либо в Краснодаре, либо в поселке Шишкин лес Москвы. Также адвокат заявил, что Мамаев согласен внести залог в 5 млн рублей.

«Хочу обратить ваше внимание, что мы обвиняемся по ст. 213 ч. 2 — группа лиц по предварительному сговору. На всех видео, которые были показаны общественности видно, что нет сговора, все было спонтанно и не было спланировано заранее. На очной ставке с Паком потерпевший сказал, что претензий у него нет, я его не бил и не оскорблял, поэтому не признаю причастности к этому делу», — заявил Мамаев.

Он добавил, что с первого дня футболисты полностью сотрудничают со следствием, сами пришли в ГСУ, помогали найти свидетелей, не препятствовали вести следствие.

«Прошу обратить внимание на слова о загранице и преступной деятельности — это надуманное и предвзятое отношение. Я 15 лет отдал профессиональному спорту и не являюсь хулиганом и рецидивистом, я сдал загранпаспорта, все мои данные есть», — заявил Мамаев

.Футболист сказал, что частично признает свою вину перед Соловчуком. Мамаев открыл счет, с которого потерпевший может в любой момент снять деньги.

«Я пытаюсь загладить свою вину, иду на контакт с потерпевшим. У меня два несовершеннолетних ребенка, я должен с ними находиться, отсутствие плохо сказывается на их воспитании и психике», — цитирует Мамаева «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело. Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Футбольный клуб «Краснодар» 8 октября выступил с заявлением по поводу драки в московском кафе, одним из участников которой являлся полузащитник «быков» Павел Мамаев. В клубе подчеркнули, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

ФК «Краснодар» подал в РФС заявление о расторжении контракта с Мамаевым. РФС одобрил решение клубов о расторжении контрактов с футболистами.

Дело о драках с участием Мамаева и Кокорина передали в ГСУ ГУ МВД. В отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев 10 октября пришел на допрос в МВД, его задержали по делу о хулиганстве.

Суд 11 октября принял решение об аресте футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Мамаев извинился и заявил о готовности сдать загранпаспорт, но его также арестовали на два месяца. Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в карантинные камеры московского СИЗО «Бутырка».

В Москве 12 октября суд арестовал еще одного фигуранта дела о драке с участием Кокорина и Мамаева — Александра Протасовицкого.

Мосгорсуд 19 октября признал законным арест брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, обвиняемого в хулиганстве. Суд также отклонил апелляцию Павла Мамаева на перевод под домашний арест. Суд не освободил Александра Кокорина из СИЗО.

Суд 15 ноября отказал футболисту ФК «Краснодар» Мамаеву в освобождении под залог.

Следствие попросило продлить арест футболистам Кокорину и Мамаеву.

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