ФК «Краснодар» вничью сыграл с «Ростовом»

Южное дерби прошло 5 декабря на стадионе «Краснодар».

Четвертьфинальный матч Олимп — Кубка России завершился со счетом 2:2.

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев открыл счет на 17-й минуте. На 31-й минуте у «быков» отличился полузащитник Кристиан Куэва.

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев на 41-й минуте сократил отставание своей команды в счете, а поставил точку в матче Александр Гацкан, забив второй гол в ворота хозяев на 89-й минуте.

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