ФК «Кубань» дома с разгромным счетом уступил «Авангарду»

Матч 34-го тура ФНЛ прошел в Краснодаре 22 апреля.

Счет на 14-й минуте открыл полузащитник «Авангарда» Игорь Киреев. На 32-й минуте отрыв увеличил нападающий Ислам Тлупов, а в добавленное время Роман Минаев довел счет до разгромного. Итог — 0:3 в пользу «Авангарда».

Защитник «желто-зеленых» Николай Марков на 54-й минуте получил красную карточку.

«Кубань» проведет следкющий матч первенства во Владивостоке 28 апреля. Команда встретится с «Лучом-Энергией».

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