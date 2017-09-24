ФК «Кубань» в Волгограде проиграл «Ротору»

«Желто-зеленые» 24 сентября на выезде провели матч 15-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-2018 годов.

Поединок в Волгограде стал шестым сентябрьским для «Кубани».

В дебюте встречи волгоградцы провели сразу две атаки правым флангом. В первой из них, после прострела на линию вратарской площадки, сразу два игрока «Ротора» не дотянулись до мяча. А затем Мухаммад Султонов протащил мяч метров 50, вошел в штрафную и поразил створ ворот гостей.

«Кубань» сравняла счет со стандартного положения. К снаряду на 39-й минуте подошел Владимир Обухов, он закрутил мяч в правую от себя «девятку».

Небольшой игровой перевес «Ротора» принес хозяевам результат на 65-й минуте. Волжане убежали в быструю контратаку три в два, и вышедший на замену Максим Вотинов после паса Романа Концедалова точным ударом поразил цель. Итог встречи — 2:1 в пользу «Ротора-Волгоград».

Следующий календарный поединок «Кубань» также проведет на выезде: 30 сентября ее соперником будет курский «Авангард», сообщает пресс-служба клуба.

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