Французские футболисты обыграли команду Перу и вышли в 1/8 ЧМ

Матч группы C прошел 21 июня на стадионе «Екатеринбург-Арена».

Единственный гол встречи на 34-й минуте забил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Победа французов, набравших шесть баллов, досрочно вывела их в 1/8 финала чемпионата мира, сборная Перу покидает турнир.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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