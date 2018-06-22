Футбольная делегация Германии возложила венки к Вечному огню в Сочи

Венки 22 июня возложили к мемориалу Славы в Завокзальном микрорайоне.

Об этом сообщил вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций и президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.

«То, что мы сегодня здесь, это знак уважения и почтения памяти павших», — сказал он.

По его словам, члены делегации знают, насколько важен этот день для россиян.

«Ведь именно Советский Союз тогда пострадал больше всего, много жертв принесла та война, которую развязала гитлеровская Германия», — отметил Гриндель.

По его словам, люди «не должны останавливаться на том, чтобы просто чтить память павших», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 23 июня пройдет матч между сборными Германии и Швеции.

В Сочи футбольные болельщики присоединились к акции в День памяти и скорби. Жители города-курорта, туристы и болельщики ЧМ-2018 22 июня в 9:00 пришли к Вечному огню почтить память героев Великой Отечественной войны.

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