Глава Сочи представил журналистам пресс-центр чемпионата мира

В сочинском футбольном пресс-центре будут работать журналисты из десятков стран мира. Это операторы, фотографы, корреспонденты, у которых нет аккредитации ФИФА.

Но они, как обещают в оргкомитете, будут в курсе всех событий. Медиацентр оснащен необходимой техникой. Есть ноутбуки, принтеры, сканеры, есть доступ к скоростному интернету, работает WI-FI. Каждый представитель СМИ сможет без задержек отправлять материалы в редакции, в какой бы части земного шара они не находились. Здесь же запланированы пресс-конференции и брифинги с участием известных спортсменов, общественных деятелей и представителей власти, презентации городов-курортов края и кубанской продукции.

Первыми пообщались с прессой глава Сочи Анатолий Пахомов и руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

«Городской пресс-центр в Сочи мы постарались сделать лучшим среди всех пресс-центров. Насколько это получилось, судить вам. Опыт Кубка конфедераций использован на все 100%. Тогда у нас все получилось. Я очень надеюсь, что этот месяц тоже будет предельно насыщенным и интересным в плане работы», — сказал Владимир Пригода.

Если журналистам захочется посмотреть матчи на стадионе или побывать на концертах приглашенных звезд, они смогут бесплатно добраться туда на автобусах по транспортным картам.

«Будет и просмотр чемпионата мира на экранах, которые адаптированы к нашему южному солнцу. Мы больше всего этого боялись, потому что солнце у нас яркое, но экраны с таким хорошим отражением — в общем, при солнце действительно смотрится хорошо», — отметил Анатолий Пахомов.

В Сочи журналисты будут писать не только о футболе. Для гостей города подготовлены десять туристических маршрутов, они познакомятся с природой черноморского побережья и увидят главные достопримечательности курорта.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник