Группа «Звери» получила в Каннах приз за саундтрек к фильму «Лето»

Картина рассказывает о молодости Виктора Цоя и становлении рок-культуры в Ленинграде в 1980-е годы.

Российская группа «Звери» удостоилась на Каннском фестивале награды Cannes Soundtrack за музыку к фильму Кирилла Серебренникова «Лето».

Одну из главных ролей в фильме сыграл лидер «Зверей» Рома Зверь (Роман Билык). На экране он предстает в образе основателя и лидера ленинградской рок-группы «Зоопарк» Майка Науменко.

«Лето» вместе с 20 другими картинамин борется за «Золотую пальмовую ветвь». Имена лауреатов 71-го Каннского кинофестиваля объявят вечером 19 мая, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фильм Кирилла Серебренникова «Лето» откроет «Кинотавр-2018».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник