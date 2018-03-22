Игрок РК «Кубань» Владимир Остроушко вернулся в сборную после операции

Спортсмен полностью восстановился после проведенной в январе операции.

Тренировочные сборы национальной команды по регби-7 проходят в Алуште.

«Работаю в полном объеме, нагрузки переношу нормально. После операции у меня был почти месяц, чтобы набрать форму. Работал в Краснодаре с клубом, втянулся быстро, так что с адаптацией в Алуште проблем не испытываю», — рассказал спортсмен.

Ближайший тур Мировой серии состоится 6-8 апреля в Гонконге. По словам Остроушко, на групповом этапе соперники команды — Самоа, Фиджи и Новая Зеландия. Именно эти команды в предыдущие десять лет выигрывали этот этап.

Основная и резервная сборные России по реби-7 проводят сборы до 28 марта. В составе команд сейчас находятся 16 представителей кубанского регби, сообщает пресс-служба РК «Кубань».

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